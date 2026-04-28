Jannik Sinner ha superato Norrie in due set e si è qualificato per i quarti di finale del “Mutua Madrid Open”. La partita si è svolta sulla terra battuta della “Caja Magica” di Madrid, nel quarto Masters 1000 della stagione. Con questa vittoria, il tennista italiano prosegue la sua corsa nel torneo.

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra battuta della “Caja Magica” di Madrid. Vittoria in due set Il 24enne altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima testa di serie, con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco. Il prossimo avversario Per un posto in semifinale, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva, numero 66 Atp, e la wild card spagnola Rafael Jodar.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner vola ai quarti a Madrid, battuto Norrie in due set

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