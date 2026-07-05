Sinner | Mochizuki è un giocatore incredibile Struff? Ora conta riposare

Jannik Sinner ha battuto Mochizuki negli ottavi di finale a Wimbledon, ammettendo di aver faticato molto contro il giapponese. Dopo la partita, Sinner ha definito Mochizuki un giocatore incredibile, sottolineando la sua salita dalle qualificazioni fino a questo livello. Ha anche detto che Struff ora ha bisogno di riposare.

"Mochizuki è un giocatore incredibile, dalle qualificazioni a questo livello e così a lungo.": Jannik Sinner rende sincero omaggio all'avversario dopo l'ottavo di finale vinto a Wimbledo e ammette di aver faticato non poco per superare il giapponese. "Grazie di essere rimasti fino a quest'ora - ha scherzato poi l'azzurro, rivolgendosi al pubblico, dopo 2 ore e 25 minuti di incontro - la difficoltà contro Mochizuki è che non lo conoscevo, ho provato a gestire meglio alcune situazioni". Ora Sinner è atteso dal tedesco Struff: "Lo conosco, ci siamo affrontati diverse volte, l'ultima sull'erba di Halle: ma l'importante adesso sarà riposare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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