Sinner la volée fa impazzire Wimbledon! Gli highlights della sfida con Mochizuki
Jannik Sinner ha vinto il match contro Mochizuki con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3 e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Durante l'incontro, una volée di Sinner ha attirato l'attenzione degli spettatori. Gli highlights della partita mostrano il suo gioco, con particolare attenzione alla giocata vincente.
Jannik Sinner ottiene un pass per i quarti di finale battendo 6-3 7-6 6-3 il giapponese Mochizuki: guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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