Sinner la volée fa impazzire Wimbledon! Gli highlights della sfida con Mochizuki

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto il match contro Mochizuki con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3 e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Durante l'incontro, una volée di Sinner ha attirato l'attenzione degli spettatori. Gli highlights della partita mostrano il suo gioco, con particolare attenzione alla giocata vincente.