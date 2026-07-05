Sinner la volée fa impazzire Wimbledon! Gli highlights della sfida con Mochizuki

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il match contro Mochizuki con i punteggi di 6-3, 7-6, 6-3 e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Durante l'incontro, una volée di Sinner ha attirato l'attenzione degli spettatori. Gli highlights della partita mostrano il suo gioco, con particolare attenzione alla giocata vincente.

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Jannik Sinner ottiene un pass per i quarti di finale battendo 6-3 7-6 6-3 il giapponese Mochizuki: guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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