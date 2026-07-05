Quando gioca Sinner a Wimbledon contro Mochizuki | data e ora della sfida

Jannik Sinner scenderà di nuovo in campo a Wimbledon domenica 5 luglio. E lo farà sul campo centrale contro Shintaro Mochizuki per ottenere il pass per i quarti di finale. La sfida con protagonista il numero uno al mondo è la terza di giornata sul Centre Court dove le danze si sono aperte alle 14,30 con il match vinto da Novak Djokovic contro Roman Safiullin e dove Aryna Sabalenka è ora chiamata a battere Naomi Osaka. Al momento il match di Jannik è pervisto alle ore 20 italiane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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