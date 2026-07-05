Wimbledon 2026 Sinner-Mochizuki | orario e dove vedere la sfida

Il 5 luglio 2026, a Wimbledon, si è disputato l'incontro tra Jannik Sinner e Mochizuki negli ottavi di finale. Originariamente si pensava che il giovane talento spagnolo Rafael Jodar fosse il suo avversario. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, con i due giocatori impegnati su uno dei campi principali del torneo. L’orario e il canale di trasmissione sono stati comunicati prima dell’inizio del match.

Londra, 5 luglio 2026 - Ci si aspettava che sarebbe stato il giovane talento spagnolo Rafael Jodar ad affrontare Jannik Sinner nel match valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. E invece, nel terzo turno il numero 23 del seeding è stato clamorosamente eliminato da Shintaro Mochizuki, vittorioso per 1-6, 7-5, 6-4, 6-4. Evidentemente il torneo londinese porta particolarmente bene al giapponese classe 2003, capace nel 2019 di trionfare sull'erba inglese nel junior, diventando così il primo tennista nipponico a vincere un titolo del Grande Slam a livello juniores. Questo trionfo ha permesso al giocatore nato a Kawasaki di raggiungere anche la vetta del ranking nel luglio del 2019. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SINNER-MOCHIZUKI: DOVE E QUANDO VEDERE GLI OTTAVI DI WIMBLEDON IN TV E STREAMING

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