Alessandro Sallusti! Tocca a lui la notizia è appena arrivata Cambia tutto
Una novità riguarda il settore dell’editoria italiana di area centrodestra. È arrivata una comunicazione ufficiale che potrebbe portare a cambiamenti negli assetti di testate e direzioni editoriali. La notizia segna l’inizio di una possibile ridefinizione degli equilibri tra i vari soggetti coinvolti, con un possibile riassetto dei ruoli e delle responsabilità. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti dettagli sui nuovi incarichi o sulle tempistiche.
Nel panorama dell’editoria italiana legata all’area di centrodestra si apre una fase di possibili nuovi equilibri interni, tra direttori, testate e assetti editoriali che da anni si intrecciano in un continuo scambio di ruoli. Un sistema fluido, in cui le direzioni dei principali quotidiani vengono spesso ridisegnate seguendo logiche politiche, editoriali e imprenditoriali. Al centro dell’attenzione c’è ora il futuro della direzione di Libero, con l’ipotesi di un cambio ai vertici che potrebbe riportare in scena uno dei nomi più noti del giornalismo italiano. Un movimento che si inserisce in un più ampio riassetto delle testate riconducibili al gruppo editoriale della famiglia Angelucci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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