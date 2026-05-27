Alessandro Sallusti! Tocca a lui la notizia è appena arrivata Cambia tutto

Notizia in breve

Una novità riguarda il settore dell’editoria italiana di area centrodestra. È arrivata una comunicazione ufficiale che potrebbe portare a cambiamenti negli assetti di testate e direzioni editoriali. La notizia segna l’inizio di una possibile ridefinizione degli equilibri tra i vari soggetti coinvolti, con un possibile riassetto dei ruoli e delle responsabilità. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti dettagli sui nuovi incarichi o sulle tempistiche.