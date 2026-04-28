Madrid Open Sinner vola ai quarti | battuto Norrie in due set

Al Madrid Open, il tennista italiano ha vinto il match contro il britannico in due set, con i punteggi di 6-2 e 7-5, qualificandosi così per i quarti di finale. Ora affronterà il vincente tra i giocatori Kopriva e Jodar. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha mantenuto il controllo durante l'incontro.

Il numero uno del mondo supera il britannico 6-2 7-5 e accede ai quarti. Ora sfiderà il vincente tra Kopriva e Jodar. Prosegue il cammino di Jannik Sinner al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il numero uno del ranking mondiale ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando negli ottavi il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Sinner vola ai quarti a Madrid, battuto Norrie in due setJannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra battuta della “Caja...

Leggi anche: Sinner ai quarti del torneo di Madrid: battuto in due set il britannico Norrie

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tennis, Madrid Open: Sinner vola ai quarti, sconfitto Norrie; Jannik Sinner dà una lezione di tennis al danese Moller: è agli ottavi del Masters 1000 di Madrid; Sinner quando gioca a Madrid? Norrie agli ottavi di finale. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti; Sinner, tutto facile a Madrid: batte Moller e vola agli ottavi.

Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Open di MAdridIl numero 1 al mondo batte in due set 6-2/7-5 il britannico Cameron Norrie dopo un'ora e mezza di gioco, firmando la sua ventesima vittoria stagionale ... rtl.it

Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. In corso Musetti-LeheckaAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il 24enne f ... msn.com

Jannik SINNER ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open per la seconda volta in carriera regolando in due set britannico Cameron Norrie, numero 23 della classifica mondiale. Il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, fatta eccezione per un passaggio - facebook.com facebook

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis #MMOPEN x.com