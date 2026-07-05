Il consiglio comunale di Genova è stato rinviato a causa di una crisi interna. Le opposizioni hanno criticato la gestione dell’amministrazione, definendo la situazione come uno «sbandamento totale». Silvia Salis, rappresentante di un gruppo di maggioranza, ha espresso il suo disappunto, parlando di «sbando totale». La riunione prevista non si è tenuta e non sono stati comunicati nuovi appuntamenti ufficiali. La decisione di rinviare è stata comunicata senza dettagli sulle prossime date.

«Comune totalmente allo sbando». Le opposizioni in consiglio comunale a Genova vanno all’attacco della giunta. Ma l’eroina progressista Silvia Salis cos’ha combinato questa volta? Il primo cittadino è in missione a New York - con una delegazione istituzionale composta da lei e dall’assessore al turismo e commercio, Tiziana Beghin - per l’occasione dello sbarco negli Stati Uniti d’America del vascello Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare, come ricorda GenovaToday, è nel pieno della sua campagna in Nord America per l’anno 2026. Campagna iniziata lo scorso 9 maggio e l’arrivo in terra a stelle e strisce è stato fatto coincidere con le celebrazioni dei 250 anni dell’Indipendenza degli Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, "sbando totale": perché slitta il Consiglio comunale

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