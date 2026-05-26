Elezioni a Salerno rebus sezione 2 | slitta l' assegnazione dei seggi per il consiglio comunale

A Salerno, la sezione 2 non ha ancora assegnato i seggi per il consiglio comunale. Dopo una notte di verifiche, sono state validate 150 sezioni su 151, mentre il conteggio per il seggio presso la scuola è ancora in corso. La composizione del nuovo consiglio comunale resta quindi in sospeso fino al completamento delle operazioni di scrutinio.

A Salerno è la sezione 2 a tenere ancora sospesa la composizione del nuovo consiglio comunale. Dopo una lunga notte di verifiche e conteggi, lo scrutinio non può dirsi concluso: risultano infatti validate 150 sezioni su 151, mentre resta aperta la partita legata al seggio allestito nella scuola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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