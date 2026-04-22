Nel nuovo numero di Vanity Fair, si apre un capitolo dedicato a un cambiamento importante, con una copertina che mette in evidenza la sindaca di Genova. Per approfondire questo tema, abbiamo intervistato Silvia Salis, una figura coinvolta nel dibattito politico e amministrativo. L'intervista si inserisce in un contesto più ampio di analisi sulle sfide e le dinamiche delle istituzioni locali.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Il primo capitolo di questo nuovo corso è dedicato a una sindaca che da Genova ha fatto il giro del mondo: si chiama Silvia Salis, è stata eletta solo dieci mesi fa ma è già diventata un caso di grande discussione. C’è chi l’attacca per il suo aspetto e chi la elogia per le sue posizioni. C’è chi la trasforma in un meme che rimbalza sui social di tutta la Terra e chi prova a screditarla con immagini sessiste. I quotidiani internazionali scrivono intere pagine su di lei e quelli nazionali la inseguono studiandone ogni mossa nel più piccolo dettaglio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: perché abbiamo intervistato Silvia Salis

Notizie correlate

Leggi anche: Simone Marchetti, l'editoriale: Rinascere

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Simone Marchetti, l'editoriale: L’Europa è una superpotenza; Silvia Salis su Vanity Fair: Meloni donna che ha fatto un gran percorso ma molto lontana da me; Silvia Salis sulla cover di Vanity Fair: Madre, cattolica, eterosessuale, ma non credo che il mio modello si…; Simone Marchetti l' editoriale | L’Europa è una superpotenza.

Simone Marchetti, l'editoriale: perché abbiamo intervistato Silvia SalisQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Ci sono persone in grado di cambiare gli eventi. Che ci piacciano o no, ci sono artisti ... vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: L’Europa è una superpotenzaPerché la vittoria travolgente di Magyar in Ungheria e il crollo di Orbán ci riguardano, e non è una questione di destra o sinistra ma del fallimento dei progetti solitari dei nazionalismi ... vanityfair.it

Come è invecchiare È una rottura. E non c'è niente di bello. (Jovanotti, cantante, a Simone Marchetti su Vanity Fair) Parole Rubate. Il meglio e il peggio delle interviste della settimana: https://www.gente.it/people/gossip/a71065994/parole-rubate-claudio-sa facebook