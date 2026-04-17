Un commento di un ex calciatore e attuale dirigente ha suscitato attenzione, in cui ha dichiarato che non bisogna sentirsi male se un amico o la squadra del cuore non riescono a ottenere risultati. Ha aggiunto di poter essere tutto, ma di non essere un fesso, sottolineando di rispettare il ruolo che ricopre nel gruppo e di non condividere una determinata narrativa.

“Posso essere tutto ma non sono un fesso. Non rientro in base alla narrativa, ma rispetto al ruolo che occupo in questo gruppo. Un allenatore inesperto dicevano. Lo cacciano via, dicevano e poi la lista di chi sarebbe venuto”. Il +9 sul Napoli secondo in classifica e lo scudetto sempre più vicino hanno rassicurato anche Cristian Chivu. Lo si percepisce dalle sue conferenze stampa. Ed ecco che dopo aver lanciato una frecciatina con grande ironia ad Antonio Conte e Massimiliano Allegri (“Siamo vicini all’obiettivo Champions”), Chivu adesso si toglie qualche altro sassolino dalla scarpa. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari, prevista per questa sera alle 20:45, toccando diversi temi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non bisogna stare male se l’amico o la squadra del cuore non ce la fa. Ne vince una. Io non sono un fesso”: Chivu punge ancora

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