Un ex calciatore ha commentato con fermezza le sue posizioni, affermando di non voler essere considerato ingenuo e di conoscere il proprio ruolo all’interno di un gruppo. La sua dichiarazione arriva in risposta a una narrazione che lo coinvolge, sottolineando la differenza tra la sua percezione di sé e le interpretazioni esterne. La sua frase evidenzia una posizione di chiarezza e determinazione rispetto alla propria identità professionale.

“Posso essere tutto ma non sono un fesso. Non rientro in base alla narrativa, ma rispetto al ruolo che occupo in questo gruppo. Un allenatore inesperto dicevano. Lo cacciano via, dicevano e poi la lista di chi sarebbe venuto”. Il +9 sul Napoli secondo in classifica e lo scudetto sempre più vicino hanno rassicurato anche Cristian Chivu. Lo si percepisce dalle sue conferenze stampa. Ed ecco che dopo aver lanciato una frecciatina con grande ironia ad Antonio Conte e Massimiliano Allegri (“Siamo vicini all’obiettivo Champions”), Chivu adesso si toglie qualche altro sassolino dalla scarpa. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari, prevista per questa sera alle 20:45, toccando diversi temi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non bisogna stare male se l’amico o la squadra del cuore non ce la fa. Io non sono un fesso”: la provocazione di Chivu

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