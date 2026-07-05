Un uomo di 53 anni è scomparso nel lago dei Renai a Signa dopo essere caduto mentre cercava di recuperare la canna da pesca. Le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco con i sommozzatori sono ancora in corso. La scomparsa è avvenuta stamattina, 5 luglio 2026. Non ci sono ancora notizie sulla sua posizione.

SIGNA (FIRENZE) – E’ caduto in uno dei laghi dei Renai per recuperare la canna da pesca e non è più riemerso. Ricerche sono in corso per un 53enne di origine cinese disperso da stamani 5 luglio 2026. Secondo quanto ricostruito al momento, l’uomo stava pescando quando avrebbe perso la canna: nel tentativo di recuperarla sarebbe caduto in acqua e non sarebbe più riemerso. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri di Signa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Signa: pescatore cade in un lago dei Renai e scompare. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco

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