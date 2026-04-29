Terni ricerche in corso per uomo scomparso | in campo forze dell' ordine elicottero dei vigili del fuoco e sommozzatori

A Terni, le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche da mercoledì pomeriggio per un uomo di circa 60 anni scomparso nella zona tra Santa Filomena e Sabbione. Sono impegnati nella ricerca un elicottero dei vigili del fuoco e un’équipe di sommozzatori, mentre le operazioni sono ancora in corso. La scomparsa dell'uomo ha portato a un dispiegamento di risorse sul territorio.

Ricerche in corso dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 29 marzo a Terni nella zona tra Santa Filomena e Sabbione, dove risulterebbe disperso un uomo di circa 60 anni residente in città. La sua automobile sarebbe stata rinvenuta nelle vicinanze del canale Recentino, nell’area retrostante il polo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donna scomparsa a Poggibonsi: ricerche dei vigili del fuoco con elicottero Drago e unità cinofile Donna scomparsa a Poggibonsi, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco. L’allarme dato dal maritoPoggibonsi, 5 aprile 2026 – Sono ore d’ansia a Poggibonsi per la scomparsa di una donna di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di oggi,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ricerche uomo scomparso Terni strada Santa Filomena canale Recentino; Terni, tre poliziotti feriti e un carabiniere rischia di essere azzannato dal cane di una donna ubriaca; Terni, arrestato l’incubo dei treni: in manette 33enne algerino, re dei furti; Terni, derubata mentre parcheggia: 31enne rintracciato e arrestato grazie alla localizzazione dello smartphone. Anziano scomparso a Morgex, ricerche in corsoSono in corso le ricerche di un uomo di 76 anni di Morgex, Piero Jordaney, scomparso da casa. E' uscito dalla sua abitazione ieri mattina verso con 9 alla guida della sua auto, una Peugeot 208 grigia. ansa.it Il Questore di Terni, Michele Abenante ha intensificato i controlli in città con una serie di provvedimenti preventivi e restrittivi. Un cittadino marocchino è stato colpito da Daspo Urbano per 2 anni e ricevuto l'ordine di lasciare l'Italia entro una settimana, poiché ir - facebook.com facebook