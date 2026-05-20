Flotilla Schlein | Meloni passi dalle parole ai fatti concreti

Il dibattito politico si concentra sulle azioni del governo italiano riguardo alle politiche del governo israeliano. La leader di un partito di opposizione ha chiesto al governo di superare le dichiarazioni pubbliche e di adottare misure concrete, come rimuovere il veto che blocca l’Unione europea nel sospendere l’accordo di cooperazione con Israele. La richiesta arriva in un momento in cui si intensificano le discussioni sui crimini attribuiti al governo israeliano e sulla risposta dell’Italia.

Roma, 20 mag. (askanews) – “I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire, il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all’Unione europea di sospendere l’accordo di cooperazione con Israele”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale ad Avellino. Ha aggiunto la leader Pd: “Le immagini che abbiamo visto oggi del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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