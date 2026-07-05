sicurezza al lago scatta il presidio al trasimeno

Un nuovo presidio dei Vigili del Fuoco è entrato in funzione ieri al lago Trasimeno, in vista della stagione turistica. Il servizio stagionale mira a monitorare l’area e garantire maggiore sicurezza ai bagnanti. La presenza è stata attivata per il periodo di maggiore afflusso di visitatori, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o altre iniziative correlate.

Un’estate più sicura al Trasimeno. È entrato ufficialmente in funzione ieri il nuovo presidio acquatico stagionale dei Vigili del Fuoco sul lago Trasimeno, istituito per garantire il monitoraggio dell’area durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Il servizio sarà attivo nei fine settimana di luglio e agosto, nei giorni centrali di Ferragosto e nella prima settimana di settembre. La squadra, con base operativa presso il distaccamento volontario di Castiglione del Lago, è composta da tre unità con qualifica di Soccorritore Acquatico (S.A.), specificamente formate per operare negli scenari lacustri. Per garantire interventi tempestivi, gli operatori hanno a disposizione tre diverse tipologie di natanti: un gommone a chiglia rigida modello Nadir, dotato di attrezzature tecniche specialistiche, un’imbarcazione acquatica leggera (I. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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