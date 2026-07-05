Il documentario “Fronte Mare - Cent’anni di Riviera Romagnola” si apre con la fogheraccia di San Giuseppe, un falò tradizionale che si accende ogni 18 marzo. Nel film, tre personaggi raccontano la Romagna, descrivendo la regione come una zona di persone testarde e lavoratrici. La narrazione si concentra su aspetti culturali e sociali, senza approfondimenti storici o politici. Il focus è sulla tradizione del falò e sulla caratterizzazione della comunità locale.

Rimini, 5 luglio 2026 - Il documentario Fronte Mare - Cent'anni di Riviera Romagnola si apre con la fogheraccia di San Giuseppe, il falò romagnolo che si accende ogni anno la sera del 18 marzo. Un rito che celebra il passaggio dall'inverno alla primavera, bruciando il freddo per fare spazio alla rinascita. La malinconia e la tristezza dell'inverno romagnolo che volano via. I colori e l'allegria dell'estate che diventano realtà. Come dice il pescatore Marino in apertura del docufilm andato in onda oggi alle 13 su Rai 3: "D'inverno manca tutto". Ma ormai il territorio in "100 anni di riviera romagnola" ha superato il concetto di stagione. Dalla piadina ( "il pane della libertà", come lo definiva Giovanni Pascoli) alla Rimini felliniana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Siamo teste dure e gran lavoratori”. De Luigi, Cevoli e Colombari raccontano la Romagna in tv

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