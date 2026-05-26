Gli studenti del “Luigi Sodo” hanno concluso un percorso di formazione che ha coinvolto attività pratiche nel settore primario e nelle tecnologie innovative. Tra le esperienze, alcuni hanno partecipato a progetti di automazione industriale, mentre altri hanno lavorato nel settore zootecnico. La collaborazione con l’azienda Liverini S. ha permesso di applicare le competenze acquisite in un contesto reale, con visite e stage sul campo.

C’è chi immagina il settore primario come una realtà distante, legata esclusivamente alla fatica dei campi e a metodi ormai superati. La nostra esperienza FSL ha invece mostrato un volto completamente diverso: quello di un settore dinamico, essenziale e sempre più connesso alla scienza, alla tecnologia e alla tutela dell’ambiente. Attraverso attività pratiche, incontri e momenti di osservazione diretta, abbiamo scoperto quanto il mondo agricolo sia oggi al centro delle grandi sfide contemporanee, dalla sostenibilità alimentare all’innovazione tecnologica. Un percorso che non ci ha soltanto avvicinati alla realtà del lavoro, ma che ci ha permesso di comprendere il valore umano, economico e scientifico di un settore fondamentale per il futuro della società. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Settore primario e innovazione, gli studenti del “Luigi Sodo” raccontano l’esperienza di Formazione Scuola-Lavoro

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