Il Versilia Horse Show si avvia alla conclusione, con numerose competizioni di livello internazionale in programma. Tra il pubblico presente si nota anche la presenza dell’attore De Luigi. La manifestazione si tiene a Bussola Domani, attirando appassionati e addetti ai lavori da diverse parti del mondo. Le gare in corso coinvolgono cavalli e cavalieri in diverse discipline, nel rispetto delle regole sportive stabilite dagli organizzatori.

ll "Versilia Horse Show" si avvia verso il gran finale con un’altra girandola di gare equestri di livello internazionale e i riflettori di tutto il mondo puntati su Bussola Domani. L’evento, che ha come sponsor principali Longines e Giorgio Armani, oggi vivrà infatti la sua quarta e ultima puntata alla presenza di centinaia di splendidi cavalli e di un folto pubblico. Ieri, tra l’altro, c’è stata anche una presenza inaspettata e assai gradita come quella del noto attore Fabio De Luigi, per l’occasione accompagnato da Lorenzo Tosi, imprenditore nel settore del turismo. Passando al programma di oggi, che potrebbe subire delle variazioni a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia Horse Show, il gran finale. Tra il pubblico l’attore De Luigi

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