Durante un evento per i 250 anni degli Stati Uniti, un ex presidente ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che il paese è più ricco che mai. Ha parlato di patriottismo, della forza militare e degli eroi nazionali, mescolando i riferimenti al “sogno americano” con critiche rivolte ai comunisti, definiti “cancro da estirpare”. Il discorso ha avuto toni di celebrazione e di attacco politico.

Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico “sogno americano” mescolato al programma elettorale e all’attacco ai comunisti, un “cancro” da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso-comizio, partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza a evacuare il pubblico. “Il sogno americano è tornato”, ha detto alla folla esultante, in maggioranza composta da suoi sostenitori. Il tycoon li ha ringraziati per essere rimasti nonostante la minaccia meteorologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo più ricchi che mai. Il comunismo? Un cancro da estirpare”. Tra celebrazione e comizio, il discorso di Trump per i 250 anni degli Usa

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