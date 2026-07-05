Siamo più ricchi che mai Il comunismo? Un cancro da estirpare Tra celebrazione e comizio il discorso di Trump per i 250 anni degli Usa
Durante un evento per i 250 anni degli Stati Uniti, un ex presidente ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che il paese è più ricco che mai. Ha parlato di patriottismo, della forza militare e degli eroi nazionali, mescolando i riferimenti al “sogno americano” con critiche rivolte ai comunisti, definiti “cancro da estirpare”. Il discorso ha avuto toni di celebrazione e di attacco politico.
Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico “sogno americano” mescolato al programma elettorale e all’attacco ai comunisti, un “cancro” da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso-comizio, partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza a evacuare il pubblico. “Il sogno americano è tornato”, ha detto alla folla esultante, in maggioranza composta da suoi sostenitori. Il tycoon li ha ringraziati per essere rimasti nonostante la minaccia meteorologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
SIETE ANCORA ED OGGI COME SEMPRE DEI POVERI COMUNISTI: DISCORSO STORICO DI SILVIO BERLUSCONI
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Trump “Gli Usa più ricchi e forti che mai, il comunismo cancro da estirpare”
Trump rievoca la Guerra fredda nel discorso per il 4 luglio: ‘Comunismo cancro da estirpare’Durante un discorso per il 4 luglio, un ex presidente ha affermato che l’America non diventerà mai un Paese comunista, definendo il comunismo come un...
Temi più discussi: Independence day, Trump sul palco dopo il rinvio per il maltempo: Siamo più ricchi e forti che mai; Tasse ai ricchi; A immagine di Dio. Trump celebra l'America: Siamo più ricchi e più forti che mai; Un Terzo racconto per un Terzo settore che ha bisogno di più conflitto.
Sì sono conclusi oggi 3 giorni ricchi di emozioni e di riscoperte presso la nostra comunità parrocchiale, una piccola avventura nata per caso che momento dopo momento ha appassionato tutti dai più piccoli ai più grandi! Ci siamo ritrovati tutti, all’ombra di quel facebook
Trump infiamma il 4 luglio dal National Mall: Siamo più ricchi e forti che mai. Poi attaAGI - Dal palco del National Mall di Washington, in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto le celebrazioni esalt ... msn.com
A immagine di Dio. Trump celebra l'America: Siamo più ricchi e più forti che maiIl presidente Usa ha dovuto attendere causa maltempo per il discorso. Per 250 anni, gli Stati Uniti d'America sono stati la speranza, la ... huffingtonpost.it