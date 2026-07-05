Papà e zio si tuffano nel fiume per salvare la ragazzina in difficoltà | muoiono entrambi

Un padre e uno zio si sono tuffati nel fiume per salvare una ragazzina in difficoltà. Dopo averli cercati, i soccorritori hanno recuperato i corpi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La ragazza è stata trovata sana e salva. L'incidente è avvenuto nel corso del tentativo di salvataggio, che ha portato alla morte dei due uomini.

Si sono tuffati per cercare di recuperare la ragazza, ma quando i loro corpi sono stati recuperati i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso. Due uomini entrambi di 40 anni si sono tuffati nelle acque del Sesia, all’altezza di Romagnano, in provincia di Novara, per tentare di salvare la giovane, rispettivamente figlia e nipote. Ma sia lo zio che il papà, entrambi di origine straniera, non ce l’hanno fatta. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 5 luglio: insieme a loro, diverse persone erano sulla riva per cercare di ripararsi dal caldo nell’ennesima giornata di afa estiva. La ragazzina è stata poi tratta in salvo. “Abbiamo provato di tutto io e un altro ragazzo, ma è stato troppo tardi il nostro intervento – ha scritto sui social uno dei due soccorritori, come riporta il sito NotiziaOggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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