Le ricerche nel fiume continuano per il dodicenne scomparso dopo un tuffo. Le operazioni del nucleo speleo-alpino-fluviale sono in corso lungo il corso d’acqua, con squadre che esaminano attentamente le zone in cui il ragazzo potrebbe essere finito. Le ricerche sono state avviate subito dopo la scomparsa e proseguono senza sosta, con l’uso di attrezzature specializzate e tecniche di immersione. Non sono stati ancora trovati segni del ragazzo.

? Punti chiave Cosa è successo esattamente nel momento in cui il ragazzo è scomparso?. Come stanno procedendo le operazioni del nucleo speleo-alpino-fluviale nel fiume?. Perché i divieti di balneazione in quella zona non sono stati rispettati?. Quali misure adotteranno le autorità per evitare nuovi incidenti simili?.? In Breve Ricerche attive da oltre ventiquattr'ore nel tratto fluviale vicino al centro di Vercelli.. Soccorso coordinato da Vigili del Fuoco, nucleo Saf, Carabinieri e Polizia.. Senso unico alternato sul ponte ferroviario verso Novara per mezzi di emergenza.. Balneazione avvenuta in zona vietata insieme a un piccolo gruppo di amici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesia, ricerche nel fiume per il dodicenne sparito dopo un tuffo

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