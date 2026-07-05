Si tuffa nel fiume davanti agli amici e non riemerge | drammatiche ricerche di un trentenne

Un uomo di 30 anni si è tuffato nel fiume davanti agli amici nel parco fluviale dell’Elsa e non è più riemerso. Le ricerche sono in corso da parte delle forze di soccorso, che stanno perlustrando l’area senza aver ancora trovato tracce della persona scomparsa. La zona è stata isolata e le operazioni di ricerca continuano senza sosta. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulle circostanze del tuffo.

Colle Val d’Elsa, 5 luglio 2026 – Una domenica pomeriggio drammatica a Colle Val d’Elsa. Un trentenne si è tuffato nel fiume, nella zona del parco fluviale dell’Elsa ma non è più riemerso. Sono così scattate le ricerche, a cui partecipano i vigili del fuoco con i sommozzatori. Accade nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Il trentenne era insieme agli amici. Sarebbero stati loro a dare l’allarme. Nel parco fluviale sono arrivati un’automedica del 118, oltre appunto ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Scattano le ricerche. Le ricerche sono partite subito. Il giovane sarebbe entrato in acqua ma è stato poi perso di vista. Ore di ansia per gli amici e la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ULTIM'ORA 14ENNE SI TUFFA NEL TORRENTE DAVANTI AGLI AMICI E MUORE ANNEGATO: DRAMMA A REGGIO EMILIA

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