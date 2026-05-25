Si tuffa davanti agli amici nel torrente Guà e non riemerge ricerche per tutta la sera | morto 15enne nel Veronese

Un 15enne si è tuffato nel torrente Guà a Zinella e non è più riemerso. Gli amici, che erano con lui, hanno lanciato l’allarme quando il ragazzo non è tornato in superficie. Le ricerche sono durate tutta la sera senza esito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con le motopompe e le unità specializzate, ma purtroppo il corpo del ragazzo è stato recuperato soltanto dopo ore di ricerca.

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essersi tuffato nel torrente Guà a Zinella (Verona). Il ragazzo era andato a fare il bagno con alcuni amici che, non vedendolo riemergere, hanno lanciato l'allarme. Il cadavere dell'adolescente è stato trovato solo alle 23. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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