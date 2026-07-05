Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati agli ottavi di finale di Wimbledon. La coppia italiana è stata sconfitta dagli australiani Marc Polmans e Storm Hunter con il punteggio di 6-3, 6-7(2), 6-2 in 1 ora e 48 minuti. Gli avversari hanno così ottenuto il pass per i quarti di finale.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di Wimbledon. Gli australiani Marc Polmans e Storm Hunter domano la coppia azzurra 6-3 6- 7(2) 6-2 in un’ora e quarantotto minuti e guadagnano così il pass per i quarti di finale. La coppia australiana difende a zero il turno di apertura. L’azzurro firma l’1-1 con la prima esterna. I due giocatori oceanici, alla seconda possibilità, sfruttano il rovescio largo di Errani per il break del 3-1 e allungano sul 4-1 con l’ace di Polmans. Gli azzurri provano ad aggrapparsi ai turni di servizio, gli australiani non concedono sconti e chiudono 6-3 con il pallonetto di rovescio di Polmans. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Errani.

© Oasport.it - Si ferma agli ottavi la corsa di Errani/Vavassori a Wimbledon. Gli azzurri cedono alla distanza con Polmans/Hunter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

Notizie e thread social correlati

LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6 7-6 (2) 2-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono alla distanzaGli azzurri hanno perso in tre set contro la coppia avversaria, con i parziali di 3-6, 7-6 (2) e 2-6.

LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6 3-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break per i due azzurriDurante il match di doppio maschile a Wimbledon 2026, Errani e Vavassori hanno recuperato un break e sono passati da 1-3 a 3-1 nel secondo set contro...

Temi più discussi: Lorenzo Sonego cede in quattro set a Taylor Fritz nei sedicesimi e saluta Wimbledon; Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner agli ottavi. Out Sonego e Berrettini; Flavio Cobolli non si arrende mai! Rimonta Khachanov dopo un bagel iniziale e si qualifica per gli ottavi a Wimbledon!; Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono agli ottavi di Wimbledon 2026, atteso il rientro di Sinner.

Si ferma agli ottavi la corsa di Errani/Vavassori a Wimbledon. Gli azzurri cedono alla distanza con Polmans/HunterSi ferma agli ottavi di finale la corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di Wimbledon. Gli australiani Marc Polmans e Storm Hunter domano la ... oasport.it

Dominio Vavassori/Errani: debutto vincente su Stevenson e Burrage a WimbledonPartono con il piede giusto in doppio misto i due italiani: dopo il successo al Roland Garros, ecco la buona partenza anche a Wimbledon Partenza ottimale a Wimbledon per Andrea Vavassori e Sara Errani ... tennisitaliano.it