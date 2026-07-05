LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 3-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break per i due azzurri

Notizia in breve

Durante il match di doppio maschile a Wimbledon 2026, Errani e Vavassori hanno recuperato un break e sono passati da 1-3 a 3-1 nel secondo set contro Hunter e Polmans. Nel singolare, Sinner sta affrontando Mochizuki, con il terzo set iniziato alle 14.30. In un punto, Hunter ha concluso con una volée a rete, seguito da un ace, portando il punteggio a 40-15.