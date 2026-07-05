LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 3-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break per i due azzurri
Durante il match di doppio maschile a Wimbledon 2026, Errani e Vavassori hanno recuperato un break e sono passati da 1-3 a 3-1 nel secondo set contro Hunter e Polmans. Nel singolare, Sinner sta affrontando Mochizuki, con il terzo set iniziato alle 14.30. In un punto, Hunter ha concluso con una volée a rete, seguito da un ace, portando il punteggio a 40-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 40-15 Spettacolare chiusura a rete di Hunter. 40-0 Ace. 30-0 Servizio vincente.. 15-0 Ace. 3-1 Fuori il pallonetto di Errani. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Smash di Polmans. 30-0 L’australiana piega le mani della rivale. 15-0 Diritto vincente per Hunter. 3-0 In rete il colpo di Polmans. 40-0 Errani provoca l’errore di Hunter. 30-0 In rete il rovescio di Polmans. 15-0 Risposta larga di Hunter. 2-0 Nuovo errore sotto per Polmans. 15-40 In rete la volée di diritto dell’australiano. 15-30 Fuori il rovescio dell’australiano. 15-15 Diritto vincente del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it
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