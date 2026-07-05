LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 7-6 2 2-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli azzurri cedono alla distanza

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli azzurri hanno perso in tre set contro la coppia avversaria, con i parziali di 3-6, 7-6 (2) e 2-6. La partita si è conclusa poco prima delle 21:00, segnando la fine della diretta. La sfida si è giocata in un incontro di doppio maschile e femminile, trasmesso in tempo reale. La trasmissione si è fermata con l’uscita del risultato finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 20:56 Termina qui la DIRETTA LIVE del match ErraniVavassori-PolmansHunter. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 20:55 Gli azzurri, dopo la prepotente vittoria nel tie-break della seconda frazione, incassano il break decisivo nel quarto gioco della terza partita e perdono nuovamente il servizio in chiusura di match. 20:53 Marc Polmans e Storm Hunter domano Sara Errani e Andrea Vavassori 6-3 6-7(2) 6-2 in un’ora e quarantotto minuti e approdano ai quarti di finale del torneo di doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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