Il Consiglio comunale di Desio ha approvato l’aggregazione tra il colosso dell’acqua e dei rifiuti e un’azienda locale. La seduta è durata fino alle 2 di notte, con molti consiglieri ancora presenti. La decisione riguarda la gestione dei servizi pubblici in Brianza. Restano preoccupazioni sulla terza linea del forno, che non è stata oggetto di votazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

La seduta è proseguita fino a notte fonda, in un clima sospeso tra stanchezza e determinazione. Solo alle 2 del mattino di venerdì il Consiglio comunale di Desio ha espresso il proprio via libera all’aggregazione industriale tra Bea e Brianzacque, la grande operazione che sta ridisegnando la gestione dei servizi pubblici locali in Brianza. L’unione tra le due società, che riguarda sia il ciclo dei rifiuti sia il servizio idrico, è al centro di un percorso che coinvolge decine di amministrazioni: come ha spiegato Enrico Boerci, presidente di Brianzacque, fino a quel momento 22 Consigli avevano già votato a favore, ma la soglia necessaria per raggiungere il 66% dei soci non era ancora stata completata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sì di Desio al colosso di acqua e rifiuti. Ma preoccupa la terza linea del forno

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