Acqua il futuro del servizio preoccupa la Cgil | Si faccia una gara pubblica

La Cgil esprime preoccupazione riguardo al futuro del servizio idrico integrato, sostenendo che dovrebbe essere affidato tramite una gara pubblica. Attualmente, la gestione industriale del servizio è affidata a una società specifica, considerata fondamentale per garantire occupazione, continuità e investimenti. La questione riguarda come assicurare la stabilità del servizio e la capacità di affrontare le sfide legate alla transizione ecologica e all’ammodernamento delle infrastrutture.

“La gestione industriale del servizio idrico integrato garantita da AcegasApsAmga rappresenta un elemento essenziale di stabilità occupazionale, continuità e capacità di investimento, fattori indispensabili per affrontare le sfide della transizione ecologica e dell’ammodernamento delle.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Confindustria-Cgil, faccia a faccia sul futuro dell’industria italianaFaccia a faccia tra il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il leader della Cgil, Maurizio Landini sulle proposte da mettere in campo per...

Acqua pubblica in Campania, Fico blocca la gara, ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privatiLa giunta Fico ritira la gara per il socio privato dell’acqua pubblica, ma 4 giorni prima affida una consulenza sullo stesso progetto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il futuro dell’acqua: le nuove sfide sulla depurazione e sulla governance; Acqua, la sfida del futuro in agricoltura; Il futuro del Mediterraneo tra energia, rifiuti, acqua e mobilità sostenibile; Earth Day 2026: perché il futuro della Terra scorre attraverso la tutela dell'acqua.

Acqua, agricoltura e territorio: il futuro della Maremma al centro dell'incontro alla Fiera del MadonninoIncontro 'Acqua, agricoltura e territorio' alla Fiera del Madonnino di Braccagni. In evidenza l’intervento dell’Assessore Leonardo Marras: Serve uno sforzo politico e collettivo per garantire il futu ... maremmanews.it

Il futuro dell’acqua: le nuove sfide sulla depurazione e sulla governanceIl futuro dell'acqua, presentato al CNEL il Blue Book 2026, la monografia del servizio idrico italiano, e due Quaderni tematici. rinnovabili.it

SICCITA' ALLE PORTE UN QUADRO IN ATTUALE EVOLUZIONE Al consorzio di bonifica si lavora per incamerare più acqua possibile Situazione sotto controllo sui monti ma in costante monitoraggio Una primavera come tante altre se ne sono viste in passa - facebook.com facebook

Caos in via Masaccio per una perdita di acqua. Bus in ritardo o cancellati x.com