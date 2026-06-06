Il colosso della pizza napoletana apre un forno anche a Ravenna | verranno assunte 20 persone
A metà luglio apre un nuovo forno del format “Il Forno” nel centro commerciale Esp di Ravenna. La catena di pizza napoletana assumerà 20 persone per il punto vendita. La decisione arriva in risposta alle mutate abitudini dei consumatori e alla crescita del mercato. L’apertura segue altre recenti espansioni del marchio, che punta a rafforzare la presenza sul territorio.
Il mercato cambia e così anche le abitudini. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, in continua evoluzione, la nota catena Rossopomodoro sceglie allora di allargarsi e aprire al nuovo format “Il Forno” che a metà luglio sbarcherà anche al centro commerciale Esp di Ravenna. Il locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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