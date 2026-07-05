Sesto lame e droga al Rondò | l’ex quartiere bene diventato rione criminale
Al Rondò di Sesto San Giovanni, ex quartiere residenziale di lusso, sono stati sequestrati lama e droga durante un intervento delle forze dell’ordine. L’area, un tempo frequentata da residenti e visitatori per il ristorante panoramico, è diventata un punto di riferimento per attività criminali. Le operazioni sono avvenute nel corso di un’indagine mirata a contrastare il fenomeno della microcriminalità nel quartiere. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli dell’operazione.
Sesto San Giovanni (Milano), 5 luglio 2026 – C’era una volta il Rondò, quartiere della Sesto bene, dove anche i milanesi andavano nel weekend per cenare nel ristorante panoramico sospeso di piazza IV Novembre. Dove a Natale le musiche in filodiffusione riempivano via Solferino, tra botteghe storiche e case liberty. Dove il CineTeatro Elena era punto di riferimento culturale dai primi anni del Novecento, costruito dai nobili De Ponti dell’omonima villa storica. C’è oggi il Rondò, quartiere della malavita, dove ogni giorno i residenti devono fare i conti con spaccio, accoltellamenti, gang dei cani, spari ad altezza balconi, scippi con strappo revival degli anni Ottanta, bande di rapinatori che si muovono velocissimi in monopattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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