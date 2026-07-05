Sesto lame e droga al Rondò | l’ex quartiere bene diventato rione criminale

Notizia in breve

Al Rondò di Sesto San Giovanni, ex quartiere residenziale di lusso, sono stati sequestrati lama e droga durante un intervento delle forze dell’ordine. L’area, un tempo frequentata da residenti e visitatori per il ristorante panoramico, è diventata un punto di riferimento per attività criminali. Le operazioni sono avvenute nel corso di un’indagine mirata a contrastare il fenomeno della microcriminalità nel quartiere. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli dell’operazione.