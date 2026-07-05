‘Sessiste le parole della pm’ la Cedu condanna l’ltalia
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l’Italia per i lunghi tempi di attesa nelle decisioni giudiziarie relative a un caso di violenza domestica. La vicenda coinvolgeva una donna francese e i suoi due figli, con le procedure civili e penali che si sono protratte oltre i limiti stabiliti. La sentenza evidenzia i ritardi nelle risposte del sistema giudiziario italiano in questa materia.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia perché la giustizia civile e penale ha impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica che ha coinvolto una donna di nazionalità francese e i suoi due figli. Secondo Strasburgo il procedimento non aveva soddisfatto i requisiti di un’indagine tempestiva, approfondita ed efficace, come previsto dalla Convenzione, e ha stigmatizzato il comportamento del pubblico ministero che nel novembre del 2021 aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento con motivazioni “sessiste e stereotipate”. La pm, infatti, aveva liquidato un episodio, durante il quale il compagno della donna, identificato come G. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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