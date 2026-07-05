La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per una decisione della procura di Benevento, ritenuta “sessista e stereotipata”. La richiesta di archiviazione di un caso giudiziario è stata motivata con argomentazioni giudicate discriminatorie e sessiste dalla Corte. La sentenza sottolinea come l’approccio adottato rifletta pregiudizi di genere e stereotipi, e rappresenti una violazione dei diritti fondamentali.

Una richiesta di archiviazione motivata con argomenti giudicati «sessisti» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. «È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito, che nel caso di specie appare particolarmente amante della materia, tenta l’approccio sessuale». Ad argomentare così la decisione con la quale archiviare la denuncia per violenza domestica e stupro presentata, nel 2021, dalla cittadina francese Audrey Ubeda nei confronti del suo ex compagno, è stato un pm donna della Procura di Benevento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - La Cedu condanna l'Italia per la decisione della pm di Benevento: «Approccio sessista e stereotipato»

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