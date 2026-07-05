‘Sessiste le parole della pm’ la Cedu condanna lItalia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per i lunghi tempi di attesa nelle decisioni giudiziarie relative a un caso di violenza domestica. La vicenda riguardava una donna francese e i suoi due figli, coinvolti in procedimenti civili e penali che si sono protratti troppo a lungo. La sentenza evidenzia come i ritardi abbiano compromesso i diritti della donna e dei minori coinvolti nel procedimento.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia perché la giustizia civile e penale ha impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica che ha coinvolto una donna di nazionalità francese e i suoi due figli. Secondo Strasburgo il procedimento non aveva soddisfatto i requisiti di un’indagine tempestiva, approfondita ed efficace, come previsto dalla Convenzione, e ha stigmatizzato il comportamento del pubblico ministero che nel novembre del 2021 aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento con motivazioni “sessiste e stereotipate”. La pm, infatti, aveva liquidato un episodio, durante il quale il compagno della donna, identificato come G. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Cedu condanna l'Italia per la decisione della pm di Benevento: «Approccio sessista e stereotipato»La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per una decisione della procura di Benevento, ritenuta “sessista e stereotipata”.

Dalla pm frasi sessiste e stereotipi, Strasburgo condanna l’Italia. La vittima: “Vittoria per tutte le donne”La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per commenti ritenuti sessisti e stereotipati fatti da una pubblica ministeressa.

Temi più discussi: Il coltello alla gola? Scherzo. Le botte ai figli? Misure disciplinari. La Cedu condanna l'Italia per stereotipi sessisti, ritardi e indagini inefficaci in un processo per violenza.; Dalla pm frasi sessiste e stereotipate, la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia; Insulti social all’Assessore Zabatta, la Regione fa quadrato; Offese sessiste contro di me dalla lobby dei cacciatori: la rabbia dell'assessora Zabatta.

'Sessiste le parole della pm', la Cedu condanna l'ItaliaLa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia perché la giustizia civile e penale ha impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica che ha coinvolto una donna di ... ansa.it

Dalla pm frasi sessiste e stereotipate, la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia(Adnkronos) - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per non aver risposto in tempo e in maniera adeguata alle denunce di violenza domestica da parte di una donna, costretta viv ... msn.com

Silvestri (M5s): Meloni con le ginocchiere? Non erano parole sessiste. La malizia è di chi guarda di Manolo Lanaro x.com