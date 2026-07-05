Serie C - Il difensore preso a titolo definitivo dalla Fiorentina Baroncelli torna al Gubbio Di Massimo verso l’addio

Il Gubbio ha completato il trasferimento di Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina a titolo definitivo. Il difensore si aggiunge alle recenti acquisizioni della squadra, come Manuel Cesari dal Prato e Nicola Bagnolini in prestito dal Bologna. La società ha depositato ufficialmente il contratto di Baroncelli, che si unisce al roster in vista della stagione 2026-2027. Nel frattempo, il ritorno di Baroncelli al Gubbio segna un passo importante per il reparto difensivo della squadra.

GUBBIO – La stagione 20262027 è pronta a entrare nel vivo e il Gubbio continua a scaldare i motori. Dopo le ufficialità di Manuel Cesari dal Prato e di Nicola Bagnolini tornato nuovamente in prestito dal Bologna, la società rossoblù ha infatti completato e depositato un altro trasferimento, quello del difensore Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina. Anche in questo caso si tratta di un ritorno, ma a titolo definitivo e non temporaneo, come si legge nella nota diramata dalla società eugubina: "AS Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società ACF Fiorentina a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli. Nato a Firenze il 13 Agosto 2005, Leonardo torna definitivamente in rossoblù dopo l’esperienza della scorsa stagione che lo ha visto scendere in campo in 19 gare di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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