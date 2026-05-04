Il centrocampista svedese Jens Cajuste sembra ormai destinato a lasciare il club di appartenenza. Dopo le trattative, la società ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo, chiudendo così la possibilità di un ritorno in prestito o di una cessione temporanea. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambiamento importante nel suo percorso con la squadra.

Il futuro di Jens Cajuste sembra ormai scritto. Il centrocampista svedese, arrivato a Napoli nell’estate del 2023, è destinato a chiudere in modo definitivo la sua esperienza in azzurro. La sua prossima squadra dovrebbe essere ancora l’Ipswich, dove ha trovato spazio, continuità e un contesto tecnico più adatto alle sue caratteristiche. La particolarità dell’operazione riguarda la formula. Il riscatto automatico, infatti, non scatterà in modo diretto. Era legato non solo alla promozione del club inglese in Premier League, ma anche a un determinato numero di presenze da titolare da parte del giocatore. Nonostante questo dettaglio formale, però, la sensazione è che il finale non cambierà.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Cajuste verso l’addio: l’Ipswich lo tiene a titolo definitivo

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