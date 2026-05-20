Riccardo Tisci accusato di stupro | Mahmood chiamato a testimoniare rifiuta di comparire in tribunale
Mahmood è stato convocato come testimone nel procedimento penale che vede coinvolto Riccardo Tisci, accusato di stupro. La sua presenza è richiesta perché si trovava nella stessa location nella sera in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati. Tuttavia, il cantante ha deciso di non presentarsi in tribunale, senza fornire ulteriori spiegazioni. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, con l’accusa di violenza sessuale rivolta a Tisci.
Mahmood è stato chiamato a testimoniare nel processo per violenza sessuale contro Riccardo Tisci perché presente la sera dei fatti denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York
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