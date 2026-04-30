Monza in ospedale | il gesto dei calciatori per i piccoli pazienti

Il 29 aprile, i calciatori del Monza sono stati al Centro Maria Letizia Verga di Monza, dove hanno incontrato i piccoli pazienti e trascorso del tempo con loro. La visita si è svolta in un clima informale e amichevole, con i giocatori che hanno distribuito regali e scattato fotografie con i bambini. L’evento ha visto la partecipazione di diversi atleti, che hanno portato un sorriso ai giovani ricoverati.

?? Cosa sapere I calciatori del Monza hanno visitato il Centro Maria Letizia Verga di Monza il 29 aprile. L'iniziativa sostiene i piccoli pazienti affetti da leucemia tramite il Comitato Maria Letizia Verga. Sette membri della delegazione biancorossa hanno visitato il Centro Maria Letizia Verga di Monza nella mattinata di ieri, 29 aprile, portando giocattoli e momenti di allegria ai piccoli pazienti impegnati nelle cure contro la leucemia. L'iniziativa ha la presenza dell'allenatore del Monz .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza in ospedale: il gesto dei calciatori per i piccoli pazienti Notizie correlate All’ospedale Infermi nuovi televisori per i piccoli pazienti oncologici, il bel gesto di solidarietàSi è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale "Infermi" di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la... Leggi anche: I calciatori del Monza portano regali e sorrisi ai piccoli pazienti del Verga Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ospedale di Monza, la rinascita della gemella siamese arrivata dal Senegal; L'ospedale San Gerardo assume a tempo indeterminato: 19 posti nel mondo della sanità; Al San Gerardo di Monza intervento di 40 ore su gemelle siamesi; 40 ore per separare gemelline siamesi: intervento raro e straordinario a Monza. Monza, Intesa Sanpaolo inaugura terzo asilo nido in un ospedaleMonza (askanews) – Intesa Sanpaolo ha inaugurato un asilo nido per i bambini ricoverati nel reparto di Ematologia pediatrica del Centro Maria Letizia Verga – Fondazione Monza e Brianza per il bambino ... affaritaliani.it Monza, ladra sorpresa a rubare al supemercato prende a schiaffi il direttore e la guardia giurata e scappaMonza, 21 marzo 2026 – Una rapina impropria al supermercato, con il direttore e le guardie interne prese a schiaffi, e l’ennesima aggressione ai danni di personale sanitario in un ospedale. Giornate ... ilgiorno.it Buongiorno Sto cercando una persona affidabile come badante X sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 E quanche volta in settimana x sostituire Monza san biangio Paga 10 euro l'ora - facebook.com facebook #Monzanews #Monzaeventi #dasapere #infoutili Sei a #Monza domani venerdì #1maggio, Festa dei Lavoratori Ecco cosa devi sapere: La @ReggiadiMonza è aperta al pubblico dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30 anche per visitare le most x.com