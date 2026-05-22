bestiario contemporaneo dei mostri interiori di una generazione

Monsters è una parola che evoca creature deformate, presenze venute da un altrove oscuro. Il mostro, nella sua versione più rassicurante, abita comunque oltre una soglia. Sta nella fiaba, nel mito, nel film dell’orrore, nella stanza buia dell’infanzia. Serve a dare un profilo alla paura e, proprio per questo, a tenerla a distanza. Il progetto degli studenti dello IED di Milano, esposto ieri e oggi (21 e 22 maggio) presso il Teatro dell'Istituto Europeo di Design parte invece da una direzione opposta. Nella call creativa che si concluderà con il talk di Paolo Sorrentino e Antonio Marras (titolo "La bellezza dell’inatteso") il mostro entra nel... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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