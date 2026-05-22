Maldive il filo d' Arianna | sub italiani morti un' ipotesi agghiacciante

Due sub italiani sono deceduti in una grotta vicino ad Alimathà, alle Maldive. Secondo le ultime notizie, le ipotesi investigative suggeriscono che un dosso di sabbia, un cunicolo sbagliato e pochi minuti d’aria possano aver contribuito all’incidente. Le autorità locali stanno analizzando i dettagli dell’accaduto per comprendere le cause. La dinamica sembra riferirsi a un possibile problema di saturazione o di errore durante l’escursionismo subacqueo. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli appassionati di immersioni nella zona.

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