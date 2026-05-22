Maldive il filo d' Arianna | sub italiani morti un' ipotesi agghiacciante

Da liberoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sub italiani sono deceduti in una grotta vicino ad Alimathà, alle Maldive. Secondo le ultime notizie, le ipotesi investigative suggeriscono che un dosso di sabbia, un cunicolo sbagliato e pochi minuti d’aria possano aver contribuito all’incidente. Le autorità locali stanno analizzando i dettagli dell’accaduto per comprendere le cause. La dinamica sembra riferirsi a un possibile problema di saturazione o di errore durante l’escursionismo subacqueo. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli appassionati di immersioni nella zona.

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Un dosso di sabbia, un cunicolo sbagliato e pochi minuti d’aria. È questa l’ipotesi che nelle ultime ore prende corpo attorno alla morte dei sub italiani nella grotta vicino ad Alimathà, alle Maldive. A ricostruire la possibile dinamica sono stati i sub finlandesi di Dan Europe, tornati sul luogo della tragedia per nuovi rilievi. E il quadro che emerge è inquietante. La grotta si raggiunge dopo una discesa di circa 50 metri. All’ingresso c’è una grande cavità illuminata naturalmente, con fondo sabbioso. Da lì parte un corridoio stretto, lungo quasi trenta metri, che conduce a una seconda stanza molto più profonda, a circa 65 metri, completamente buia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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