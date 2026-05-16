Seconda giornata di incontri nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala per il ’Safety Meets Culture’, il forum dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato da Cantiere Pro, che ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti tra addetti ai lavori e professionisti del settore. Tema centrale ieri nell’intesa giornata di confronti, l’intelligenza artificiale e le sue correlazioni con il mondo del lavoro. ‘Lavorare con l’IA: un ecosistema integrato di sicurezza e responsabilità’: questo il titolo del dibattito, moderato dalla giornalista de ’La Nazione’ Cristina Belvedere e dedicato all’applicazione degli algoritmi nella valutazione dei rischi e nella sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro: il futuro. I ’nodi’ dell’uso consapevole dell’Intelligenza artificiale

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Perché in Italia lavoriamo di più ma siamo sempre più poveri

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