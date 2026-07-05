Se la giustizia non tutela le divise
La Corte d’appello di Milano ha ridotto la condanna a un imputato coinvolto in un procedimento penale. La pena è passata da 32 mesi a 18 mesi di reclusione, e il risarcimento alle parti civili è stato ridotto da duemila a mille euro. La decisione riguarda un procedimento di primo grado, con la condanna originaria di 32 mesi e un risarcimento più alto. La notizia non ha ricevuto molta copertura mediatica.
La notizia è passata quasi sotto silenzio, ma la Corte d’appello di Milano ha ridotto la pena a cui, in primo grado, era stato condannato Fares Bouzidi: 18 mesi invece di 32, mille euro di risarcimento per le parti civili invece di duemila. A voi forse il nome di questo ragazzo di origine tunisina non dirà molto, ma si tratta del 24enne che, a Milano, due anni fa scappò da un posto di blocco dei carabinieri, rendendosi protagonista di una folle corsa per le vie del centro. La fuga si concluse contro il palo di un semaforo e l’amico che viaggiava con lui, Ramy Elgaml, perse la vita nell’incidente. La Procura aveva chiesto la condanna per... 🔗 Leggi su Panorama.it
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