se la giustizia non tutela le divise

Notizia in breve

La Corte d’appello di Milano ha ridotto la condanna a un imputato coinvolto in un procedimento penale. La pena è passata da 32 mesi a 18 mesi di reclusione, e il risarcimento alle parti civili è stato ridotto da duemila a mille euro. La decisione riguarda un procedimento di primo grado, con la condanna originaria di 32 mesi e un risarcimento più alto. La notizia non ha ricevuto molta copertura mediatica.