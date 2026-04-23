Fulco Pratesi, fondatore e ex presidente onorario del WWF Italia, ha più volte condiviso che chi desidera dedicarsi alla tutela ambientale dovrebbe approfondire lo studio della giustizia. La sua testimonianza si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di un quadro legale forte per proteggere l’ambiente. La questione della relazione tra diritto e tutela ambientale viene spesso affrontata in incontri pubblici e conferenze dedicate al tema.

Wwf Una storia fatta di studio, impegno e passione, raccontata nel dossier Giustizia e Ambiente - L’impegno del WWF Italia per la tutela della Natura Wwf Una storia fatta di studio, impegno e passione, raccontata nel dossier Giustizia e Ambiente - L’impegno del WWF Italia per la tutela della Natura Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Fulco Pratesi, fondatore e per tanti anni presidente onorario del WWF Italia, ha raccontato in diverse occasioni che alla domanda Cosa deve studiare mio figlio se vuole impegnarsi nella tutela dell’ambiente?, lui, pur essendo architetto-pianificatore per studi universitari e naturalista, illustratore e scrittore per passione, rispondeva Giurisprudenza!.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Serve la Giustizia per la tutela dell’ambiente

Français C2 / DALF C2 : Analyse historique et lexique de la puissance (La Guerre Froide)

Notizie correlate

Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversitàUn’alleanza concreta tra istituzioni, scuole e cittadini per la tutela dell’ambiente: Ferrara ha ospitato ieri il convegno distrettuale ‘Un’alleanza...

Nautica sempre più green. Tutela e cura dell’ambiente . Viareggio traccia la rottaRispetto del mare e delle sue coste al centro del “Protocollo d’intesa per la promozione della sostenibilità ambientale delle unità da diporto”, un...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Serve la Giustizia per la tutela dell’ambiente; Il governo manda a casa 1.500 precari della giustizia; Funzioni Centrali, l’8 maggio assemblea Fp Cgil Lombardia per il personale della Giustizia; Dl Pnrr: Fp Cgil, con approvazione persa occasione per dare risposte a precari.

La giustizia in Italia continua a non funzionareL'ANGOLO DEI BLOGGER. Per questo il tema non è chiuso con il referendum e non può essere messo sotto il tappeto facendo finta che la Costituzione più bella del mondo sia salva e che siano perciò finit ... msn.com

SAN GIOVANNI ROTONDO, FLORIANA NATALE CANDIDATA SINDACO: “Serve una guida stabile e concreta” Video - facebook.com facebook

#Ilkhan, elogi e panchine. Ma al Toro serve in regia x.com