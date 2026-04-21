Lgbt Corte Giustizia UE | legge ungherese per tutela dei minori viola il diritto europeo’

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la legge ungherese adottata nel 2021, rivolta alla tutela dei minori, viola il diritto europeo. La decisione si basa su una revisione del provvedimento, approvato dal parlamento ungherese, che limita le informazioni e il riconoscimento delle persone LGBT. La sentenza si inserisce in un contesto di dispute legali tra le istituzioni comunitarie e il governo ungherese riguardo alle norme sui diritti delle persone LGBTQ+.

La legge impugnata era stata anche oggetto di un referendum nell’aprile 2022, in concomitanza con le elezioni parlamentari, senza però riuscire a raggiungere il quorum necessario a rendere valida la votazione. Il provvedimento, definito “vergognoso” dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è valso a Budapest il deferimento alla Corte di Giustizia Ue. Si tratta della prima volta in cui, in un ricorso diretto (avanzato da Palazzo Berlaymont) contro uno Stato membro, la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 2 del Tue – che enuncia i valori su cui si fonda l’Unione -. Violazione che è avvenuta, comunque, su...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lgbt, Corte Giustizia UE: legge ungherese per tutela dei minori viola il diritto europeo’ Notizie correlate Corte Ue, legge di Budapest sulle persone Lgbt viola il dirittoAdottando una legge che stigmatizza ed emargina le persone Lgbt, l'Ungheria ha violato il diritto europeo. Ungheria, la legge anti-Lgbt voluta da Orbán viola il diritto dell’UePer la Corte di giustizia dell'Unione Europea, il provvedimento varato nel 2021 per proteggere i minori da presunti contenuti nocivi viola il diritto... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bulgaria come una nuova Ungheria, svolta filo-Putin: vince il populista di sinistra Radev che firmò la legge anti-LGBTIQ sul modello russo; Ilaria Salis, il Parlamento Ue vede il fumus persecutionis. La Corte di Giustizia contro l’eredità di Orbán: la sua legge anti-LGBTQ+ viola il diritto UELa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ordinato a Budapest di abrogare la legge anti-LGBT approvata nel 2024: violati i valori fondamentali dell'UE e le norme sul mercato interno ... eunews.it Leggi anti-Lgbt, l’Ungheria viola il diritto Ue. La Corte di Giustizia presenta il conto a BudapestL'Ungheria non può validamente invocare la propria identità nazionale per giustificare l'adozione di una legge che viola i valori della Ue ... blitzquotidiano.it La pronuncia era attesa e anticipata dal parere preliminare dello scorso giugno dell’avvocata generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Tamara Capeta. Ora i giudici di Lussemburgo lo mettono nero su bianco: l’Ungheria, con la legge per la “prote - facebook.com facebook Ungheria, Corte di giustizia Ue: "La legge sulle persone Lgbtq+ viola il diritto europeo" #ungheria tgcom24.mediaset.it/mondo/ungheria… x.com