Una rete internazionale di stupri facilitati con droghe e sostanze sedative è stata smantellata durante l’operazione Medusa, coordinata da Europol e condotta con varie forze di polizia nazionali. Le indagini hanno portato alla luce responsabili principalmente tra mariti e compagni, coinvolti in abusi sulle donne. La rete operava in diversi Paesi europei, utilizzando sostanze per incapacitarle e commettere violenze.

Una rete internazionale di stupri facilitati con droghe e sostanze sedative è stata scoperta nel corso dell’ operazione Medusa, coordinata da Europol e condotta in collaborazione con diverse polizie nazionali. L’indagine ha portato all’arresto di 57 persone in più Paesi e ha fatto emergere un sistema criminale basato su violenze sessuali perpetrate contro donne, spesso all’interno di relazioni di fiducia come rapporti di coppia o contesti familiari. Il caso richiama alla memoria la vicenda di Gisèle Pelicot, che aveva già acceso l’attenzione pubblica europea su dinamiche simili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano drogate o sedate con farmaci e sostanze stupefacenti somministrate dopo aver acquisito informazioni su come utilizzarle attraverso comunità online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scoperta in Europa rete di abusi sulle donne: responsabili i mariti e i compagni. L’indagine dell’Europol

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