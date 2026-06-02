come maria stuarda rocco denuncia gli abusi sulle donne

Mentre si gode il successo di "Chi come me", 200 repliche in due anni e oltre 35000 spettatori, Andrée Ruth Shammah si è inventato il Festival Primavera, proponendo alcuni spettacoli che hanno avuto grande successo di pubblico, come "Terzo tempo" con Lucia Vasini e Paolo Hendel, "Le vacanze dei Signori Lagonia", con Francesco Colella e Francesco Lai, un omaggio a Ornella Vanoni e uno spettacolo di Fabio Cherstich: "A visual Diary", mentre da domani al 7 giugno dà spazio a "Il mio nome è Maria Stuarda" di Nicoletta Verna, una scrittrice romagnola che ha raggiunto una certa notorietà letteraria con due romanzi, pubblicati da Einaudi: "Il valore affettivo" e "I giorni di vetro", quest'ultimo ambientato nel 1924, anno dell'assassinio di Matteotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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