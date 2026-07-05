Scontro tra camper e moto sulla A11 | morto un motociclista di 20 anni

Da corrierefiorentino.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattina del 5 luglio, alle 9.30, un incidente sull'autostrada A11 tra un camper e una moto ha provocato la morte di un motociclista di circa 20 anni. La collisione si è verificata lungo la carreggiata e ha coinvolto i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il giovane motociclista. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

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Uno scontro mortale sull'Autostrada A11, la Firenze Mare, nella mattina del 5 luglio intorno alle 9.30 è costato la vita a un motociclista poco più che ventenne. Lo scontro tra la moto e un camper è avveneuto al km 42 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme: il tratto è stato chiuso per consentire l'intervento ddei vigili del fuoco, sanitari, l’elisoccorso Pegaso, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade, sull'A11 si sono formate code di circ 3 km.Chi è diretto verso Firenze è stato fatto uscire a Chiesina Uzzanese, per poi rientrare in autostrada all'altezza di Montecatini Terme. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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