Un motociclista è morto questa mattina in un incidente sull’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme. L’incidente, avvenuto intorno alle 9:30, ha coinvolto una moto e un camper. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, ma è stato riaperto successivamente. Nessuna altra persona è rimasta ferita.

ROMA – Incidente mortale stamattina, 5 luglio 2026, alle 9:30 circa, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme è stato temporaneamente chiuso, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. Nello scontro ha perso la vita il motociclista. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, l’elisoccorso Pegaso, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: muore motociclista nello scontro con un camper. Tratto riaperto fra Chiesina Uzzanese e Montecatini

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