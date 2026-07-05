Stamattina alle 9:30 si è verificato un incidente sull’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme. Un motociclista e un camper sono entrati in collisione, provocando la morte del motociclista. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso tra i km 42 e 44. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

ROMA – Incidente mortale stamattina, 5 luglio 2026, alle 9:30 circa, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme è stato temporaneamente chiuso, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. Nello scontro ha perso la vita il motociclista. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Gli automobilisti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la SP23 Via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: muore motociclista nello scontro con un camper. Tratto chiuso fra Chiesina Uzzanese e Montecatini

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