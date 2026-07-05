Fratelli d’Italia ha inviato una richiesta di chiarimenti alla Provincia riguardo ai lavori di ristrutturazione del liceo Rossi. La posizione espressa riguarda la mancata realizzazione di alcuni interventi previsti nel progetto originale e già aggiudicati tramite gara. La data di consegna dell’edificio, prevista per settembre, non sembra essere messa in discussione, ma si evidenziano dubbi sulla completa esecuzione dei lavori programmati.

Liceo Rossi e stato dei lavori, Fratelli d’Italia interroga la Provincia. "Apprendiamo con forte preoccupazione che, nonostante la prevista restituzione dell’edificio scolastico a settembre, alcuni interventi inseriti nel progetto originario e regolarmente messi a gara non verrebbero realizzati. In particolare, chiediamo che vengano confermati e realizzati gli interventi relativi alla sostituzione degli infissi, ormai obsoleti e inadeguati, alla tinteggiatura degli ambienti interni e, soprattutto, al completo rifacimento delle facciate esterne, al rifacimento delle gronde, opere fondamentali per assicurare il decoro e la piena funzionalità dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro sul futuro del liceo Rossi. FdI ’interroga’ la Provincia sui lavori

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